Giresun'da Doğa Tutkunlarına Paşakonağı Yaylası'nda Eşsiz Manzaralar

Giresun'da Doğa Tutkunlarına Paşakonağı Yaylası'nda Eşsiz Manzaralar
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Giresun'un Bulancak ilçesinde yer alan Paşakonağı Yaylası, ladin ormanları ve akarsuları ile doğa tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor. Ziyaretçiler, orman içindeki patikalarda yürüyüş yaparak bu güzellikleri keşfedebiliyor.

Giresun'da Paşakonağı Yaylası'nda akarsular doğa tutkunlarına güzel manzaraları keşfetme imkanı tanıyor.

Bulancak ilçesinin Kovanlık beldesinde il merkezine yaklaşık 68 kilometre uzaklıktaki yayla, ladin ormanları ve çayırlarının yanı sıra akarsularıyla da doğanın güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Orman içinde yer alan akarsular ile göller, manzaralarıyla dikkati çekiyor.

Doğa tutkunları, akarsu içinde ve kenarındaki patikalardan yürüyüş yaparak eşsiz manzaraları keşfedebiliyor.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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