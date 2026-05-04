Giresun'da maden şirketine 2 milyon 517 bin TL ceza

GİRESUN'un Doğankent ilçesinde bakır-kurşun-çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren maden şirketine, Çatalağaç Deresi'nde 3'üncü kez kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı. Kirliliğe neden olan yer altı galerisi, kapatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Çatalağaç köyü sınırları içinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik Şirketi'nde inceleme yapıldı. Madenden atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Daha önce de 2 kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez 3 katı yaptırım uygulanarak, 2 milyon 517 bin TL ceza kesildi. Yer altı galerisinden kaynaklanan taban suyunun kontrol altına alınmasına ve çökeltim sağlanarak deşarj edilmesine yönelik havuz yapılana kadar maden ocağında taban suyu deşarjı yapılan yer altı galerisinin üretim faaliyetleri durduruldu.

