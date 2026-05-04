Haberler

Giresun'da maden şirketine 2 milyon 517 bin TL ceza

Giresun'da maden şirketine 2 milyon 517 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GİRESUN'un Doğankent ilçesinde bakır-kurşun-çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren maden şirketine, Çatalağaç Deresi'nde 3'üncü kez kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı.

GİRESUN'un Doğankent ilçesinde bakır-kurşun-çinko madeni zenginleştirme faaliyeti gösteren maden şirketine, Çatalağaç Deresi'nde 3'üncü kez kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandı. Kirliliğe neden olan yer altı galerisi, kapatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı Çatalağaç köyü sınırları içinde faaliyet gösteren Alagöz Madencilik Şirketi'nde inceleme yapıldı. Madenden atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Daha önce de 2 kez aynı ihlal nedeniyle para cezası uygulanan işletmeye bu kez 3 katı yaptırım uygulanarak, 2 milyon 517 bin TL ceza kesildi. Yer altı galerisinden kaynaklanan taban suyunun kontrol altına alınmasına ve çökeltim sağlanarak deşarj edilmesine yönelik havuz yapılana kadar maden ocağında taban suyu deşarjı yapılan yer altı galerisinin üretim faaliyetleri durduruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket