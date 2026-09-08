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Giresun'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Giresun'un Görele ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun'un Görele ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Dereboyu köyünde Yusuf Turan'ın kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan Yusuf Turan'ın, Dereboyu Köyü Camisi'nde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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