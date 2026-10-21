Giresun'da dere kenarında ölü bulunan kadının 72 yaşında olduğu belirlendi

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GİRESUN'da Aksu Deresi kenarında bulunan cansız bedeni bulunan kadının, demans hastası Leman Kara (72) olduğu belirlendi.

Bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Barça köyünde dere kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan cesedin, demans hastası olduğu belirtilen Leman Kara'ya ait olduğu tespit edildi. Kara'nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı