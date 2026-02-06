Haberler

Giresun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Giresun'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi ve afet farkındalığı bilgileri paylaşıladı.

Giresun'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

İl Müftülüğü ile AFAD Müdürlüğü işbirliğinde Hacı Miktat Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

AFAD personelince vatandaşlara ikramda bulunuldu, afet farkındalığı bilgileri içeren broşür dağıtıldı.

Programa, Giresun AFAD Müdürü Ahmet Tuğhan Sakarya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Espiye ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen programda da depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

