Giresun'da Denize Girişler Yasaklandı

Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde denizde yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi oluştuğu belirtildi.

Elverişsiz şartlar nedeniyle boğulma olaylarına karşı tedbir alındığına işaret edilerek, "03 Ağustos Pazar günü Giresun ili mülki sınırları dahilindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Alınan karara riayet edilmesi, vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri ve sevdiklerinin güvenliği için büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.