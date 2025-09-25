Giresun'da Çocuk Koruma Toplantısı Yapıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde "Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz başkanlığındaki toplantı kaymakamlık binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, çocukların korunması ve güvenli bir ortamda yetiştirilmeleri için alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kavanoz, yaptığı konuşmada, çocukların aile şefkati ve sıcaklığı ile sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri gerektiğini belirterek, sportif, sanatsal ve bilimsel alanlara yönelmeleri konularının ele alındığını kaydetti.