Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Giresun'daki çocuğa taciz iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde cinsel tacize uğrayan 16 yaşındaki çocuğun yargı sürecini titizlikle takip edeceğini açıkladı. Bakanlık, mağdur çocuğa ve ailesine psikososyal destek verileceğini duyurdu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun cinsel tacize uğramasıyla ilgili yargı sürecinin kararlılıkla takip edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede uzman ekiplerce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
