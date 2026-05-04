Giresun'da Çatalağaç Deresi'ne atık su deşarj eden işletmeye 2 milyon 517 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun'da Çatalağaç Deresi'ne atık suyu deşarj eden işletmeye 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi'ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yer altı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı. Ayrıca işletmeye ihlalin tekrarı nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 517 bin lira ceza uygulandı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
