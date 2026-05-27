Giresun'da deredeki akıntıda kaybolan yeğeninin ardından amcasının da cansız bedeni bulundu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 5 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Çelik'in cansız bedenine, arama çalışmaları sonucunda Espiye ilçesindeki derede ulaşıldı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili kurum ve kuruluşların ekipleri, sabah saatlerinde Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarına yeniden başladı.

Ekipler, Çelik'in cansız bedenine Espiye ilçesine bağlı Kaşdibi köyü köprüsü mevkisindeki derenin içinde ulaştı.

Kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni için çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, iki gün önce ilçede toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
