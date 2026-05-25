Derede balık avlarken yeğeniyle akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları 3'üncü günde

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bayram tatilinde derede balık avlarken akıntıya kapılan yeğen Sedat Çelik hayatını kaybetti, amca Sedat Çelik için arama çalışmaları 3. günde devam ediyor.

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde bayram tatilinde derede balık avlarken akıntıya kapılan yeğen Sedat Çelik (24) hayatını kaybederken, kendisi ise kaybolan amca Sedat Çelik'i (54) arama çalışmaları 3'üncü günde sürüyor.

Olay, 23 Mayıs'ta ilçenin Kanlıca köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için kısa süre önce İstanbul'dan memleketleri Giresun'a gelip, Yağlıdere Deresi'ne inerek saçma ile balık avlamak isteyen Sedat Çelik ile yeğeni Sedat Çelik, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırırken, aramalarda iş makineleri de kullanıldı. Yaklaşık 5 saat sonra yeğen Sedat Çelik'in dere kıyısında taşlık alanda cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından vinçle kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

AMCAYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştirirken, bölge halkının da destek verdiği çalışmalardan 2 gündür sonuç alınamadı. Kaybolan Sedat Çelik'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, itfaiye ve jandarmadan yaklaşık 100 personel katılıyor. Giresun'dan 5 dalgıcın yanı sıra Samsun'dan görevlendirilen 4 dalgıcın da çalışmalara destek verdiği, bölgede dron destekli arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
