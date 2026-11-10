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Giresun'da Atatürk'ün 88. yıl dönümünde sirenlerle trafik ve yaşam durdu

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Giresun'da Atatürk'ün 88. yıl dönümünde sirenlerle trafik ve yaşam durdu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı. Saat 09.05'te kent genelinde sirenlerin çalmasıyla trafikteki sürücüler araçlarını durdurup saygı duruşuna geçti, yoldan geçen vatandaşlar da oldukları yerde bekledi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde kent genelinde sirenlerin çalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik bir anda durdu. Trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, yoldan geçen vatandaşlar da oldukları yerde bekledi. Saygı duruşunda bulunanlar, objektiflere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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