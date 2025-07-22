Giresun'da Asfalt Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde asfalt yüklü bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda yanıklar oluştu.

Giresun'un Alucra ilçesinde asfalt yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Hüseyin Gültekin idaresindeki 58 ADS 675 plakalı sıcak asfalt yüklü kamyon, Alucra-Çamoluk kara yolunun Gürbulak köyü Elmalı Yaylası mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Asfaltın kamyonun kabinine dolması nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Gültekin, sağlık ekiplerince Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Gültekin, ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

Galatasaray, tüm borçlarını sonlandırıp Bankalar Birliği'nden çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.