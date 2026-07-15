Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor
Giresun'un Çanakçı ilçesinde kaybolan 96 yaşındaki Bahri C. için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
İlçenin Kuşköy köyünde Bahri C'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp kişiye ulaşmak için arama çalışması gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin