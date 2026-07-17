Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Giresun’un Çanakçı ilçesinde kaybolan 96 yaşındaki Bahri C.’yi bulmak için AFAD koordinesinde jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 100 personel çalışmalarına devam ediyor.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
İlçenin Kuşköy köyünde önceki gün yakınları tarafından haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarı yapılan Bahri C.'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, köy ve çevresinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak