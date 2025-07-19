Giresun'da 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali Düzenlendi

Giresun'da 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde gerçekleştirilen 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali, katılımcıların horon oynayarak eğlendiği bir etkinlik oldu. Kaymakam Ahmet Kavanoz, festivalin yöre kültürü için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Giresun'un Espiye ilçesinde 26. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali gerçekleştirildi.

Espiye Belediyesince organize edilen etkinlikte katılımcılar horon oynayarak eğlendi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, burada yaptığı konuşmada, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önemi bulunduğunu ifade ederek, festivaller ile sıla ve gurbetin birleştiğini, gurbette yaşayan Giresunlular ile yöre halkının kaynaştığını söyledi.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ise hem kültürün yaşatıldığını hem de birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirtti.

Festivale, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Attığı imzayla tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erik Ten Hag yeni takımıyla çıktığı ilk maçta bozguna uğradı

Yeni takımıyla çıktığı ilk maçta bozguna uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.