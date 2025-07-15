Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Giresun'un Espiye ve Alucra ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Espiye ilçesinde Ulu camiinde şehitler için program gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Espiye Hükümet Konağı bahçesinde ise resim sergisi açıldı.

Etkinlikler kapsamında Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarı ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Alucra ilçesinde ise şehitlik ziyareti yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dualar edildi.

Anma programına Alucra Kaymakamı Ejder Şahin, Alucra Belediye Başkan Vekili Yunis Ağca, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.