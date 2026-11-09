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Giresun'da 12 organ bağışçısı anısına fidan dikildi, kent Türkiye'de birinci oldu

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Giresun'da 12 organ bağışçısı anısına fidan dikildi, kent Türkiye'de birinci oldu
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Giresun'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, organlarını bağışlayan 12 kişinin anısına ve 2023'te kalp nakli olan hemşire Yunus Emre Dilmen için fidan dikildi. Etkinlikte Giresun'un nüfusa oranla organ bağışında Türkiye birincisi olduğu vurgulandı.

GİRESUN'da organlarını bağışlayan 12 kişinin anısına ve 3 yıl önce kalp nakliyle hayata tutunan hemşire Yunus Emre Dilmen için fidan dikimi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Giresun Motosiklet Kulübü Derneği tarafından oluşturulan kortej, Giresun Valiliği önünden hareket ederek Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Etkinlik kapsamında, hastanenin kuruluşundan bu yana organları bağışlanan 12 kişinin anısına ve 2023 yılında kalp nakli olan hemşire Yunus Emre Dilmen için hastane bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

'GİRESUN, ORGAN BAĞIŞINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ'

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Bilge Olgun Keleş, Giresun'un nüfusa oranla organ bağışında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, "Milyon başına düşen bir organ bağışı oranı var. Bu oran Türkiye genelinde maalesef 5 seviyelerinde. Giresun'da ise bu oran 25. Bu oranla lider konumundayız. En yakın ikinci sırada bulunan Balıkesir'de 15 seviyesinde. Bu rakamlar, Giresun halkının organ bağışı konusunda ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Kentimizin Türkiye birincisi olması hepimiz için gurur verici. Nüfusu yaklaşık 450 bin olan Giresun'da bu yıl 21 beyin ölümü gerçekleşti. Bunların 12'sinde aileler organ bağışına onay verdi. Bu da yüzde 50'nin üzerinde, oldukça yüksek bir oran" dedi.

'ORGAN BAĞIŞI KARARI YAKINLARLA PAYLAŞILMALI'

Herkesi organ bağışına duyarlı olmaya davet eden Dr. Keleş, "Kişiler hayattayken e-Devlet veya e-Nabız üzerinden organ bağışı kararlarını bildirebilir. Bu kararlarını aileleriyle de paylaşmaları çok önemli. Böylece beyin ölümü gerçekleştiğinde aileler karar vermekte tereddüt yaşamaz. Herkesi organ bağışında bulunmaya ve bu kararını yakınlarıyla paylaşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARAN BİR GERÇEKTİR'

Hastanede görev yapan hemşire Yunus Emre Dilmen, yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü, umudunun azaldığı bir dönemde organ bağışı sayesinde hayata tutunduğunu belirterek, "2023 yılının haziran ayında yapılan kalp nakliyle yeniden hayata başladım. Yürüyemiyordum, hayatım bitmişti. Makineye bağlı yaşıyordum. Yoğun bakım sürecim 3-4 ay sürdü. Donörüm ve bağışçı aile sayesinde tekrar hayata tutundum. Resmen yeniden doğdum. Bugün burada olabiliyorsam ve bu konuşmayı yapabiliyorsam organ bağışı sayesindedir. Ben bunun somut bir örneğiyim. Organ bağışı sadece bir slogan değil, gerçekten hayat kurtaran bir gerçek. Bugün de bu anlamlı günde bir donör adına fidan dikmek istedim. Bağışlanan her organ yeni bir hayat, yeni bir filiz demek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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