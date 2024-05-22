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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Espiye Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi ziyaret etti. Akkiraz, Karadere'ye görevinde başarılar diledi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi ziyaret etti.

Akkiraz, ziyarette, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçilen Karadere'ye görevinde başarılar diledi.

Karadere ise ziyaretinden dolayı Akkiraz'a teşekkür ederek,"Bugün Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Zeynel Abidin Akkiraz bizleri ziyaret ettiler. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz samimi sohbet, dostluğumuzu daha da pekiştirdi. Giresun Başsavcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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