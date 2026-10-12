Haberler

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, adalet sarayı inşaatında incelemelerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, adalet sarayı inşaatında incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, yapımı devam eden Giresun Adalet Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, yapımı devam eden Giresun Adalet Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu.

Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki inşaat alanını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Dede, projeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirten Dede, projenin kısa zamanda hizmete alınmasını da hedeflediklerini kaydetti.

Dede, projeye sağladıkları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Giresun milletvekilleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli astsubayın evinde servet yatıyor! Ama derdi para değil

Emekli astsubayın evinde servet yatıyor! Ama derdi para değil
Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Korkulan oldu! Yıldız isim Barcelona maçında yok
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı

Anthony Taylor için son karar verildi!

Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi