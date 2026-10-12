Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, adalet sarayı inşaatında incelemelerde bulundu

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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, yapımı devam eden Giresun Adalet Sarayı inşaatında incelemelerde bulundu.

Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki inşaat alanını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Dede, projeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirten Dede, projenin kısa zamanda hizmete alınmasını da hedeflediklerini kaydetti.

Dede, projeye sağladıkları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Giresun milletvekilleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA