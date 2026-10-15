Giresun Bulancak'ta tır ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Giresun Bulancak'ta tır ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Bulancak'ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bulancak-Kovanlık kara yolunda meydana gelen olayda yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bulancak-Kovanlık kara yolu Şeyh Musa köyü mevkisinde, Ali Bilgen idaresindeki 28 ABE 804 plakalı tır ile Tevrat Ada yönetimindeki 28 TA 838 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Necla Ada yaralandı.
Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA