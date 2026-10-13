Giresun Bulancak'ta dün eve gelmeyen 75 yaşındaki kadın için arama başlatıldı

Giresun Bulancak'ta dün eve gelmeyen 75 yaşındaki kadın için arama başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Bulancak'ta dün eve dönmeyen 75 yaşındaki kadın için yakınları 112'den yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde dün eve gelmeyen 75 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı.
Bulancak ilçesine bağlı Şemsettin mahallesi'nde yaşayan H.C.'nin evine dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yaşlı kadının bulunabilmesi için bölgede arama tarama çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: AA