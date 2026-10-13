Haberler

Giresun Bulancak'ta dün eve gelmeyen 75 yaşındaki kadın için arama başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Bulancak'ta dün eve dönmeyen 75 yaşındaki kadın için yakınları 112'den yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün eve gelmeyen 75 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı.

Bulancak ilçesine bağlı Şemsettin mahallesi'nde yaşayan H.C.'nin evine dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yaşlı kadının bulunabilmesi için bölgede arama tarama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak

Sigara satışında tüm kurallar sil baştan! QR kodlu yeni dönem başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Seferler durduruldu
Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü

Kız alıp verme kavgası çatışmaya dönüştü! Ortalık kan gölüne döndü
Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Kabin görevlisini ısırıp, uçağı birbirine katmıştı! Serbest bırakıldı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Ayrılığın nedenini anlattı
Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi

Böyle acemi ordu mu olur! Kiraladıkları araçlar tatbikatı rezil etti
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor

90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor