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Giresun Alucra'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı, 3 Yaralı

Giresun Alucra'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı, 3 Yaralı
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Giresun'un Alucra ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Giresun'un Alucra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İlçenin yüksekokul mevkisindeki kavşakta K.Ç. idaresindeki minibüs ile B.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki F.D. ve M.E.D, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
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