Giresun Alucra'da Okul Servisleri Denetlendi

Giresun'un Alucra ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından okul servisleri denetlendi. Taşımalı eğitim kapsamındaki servislerin belgeleri kontrol edilirken güvenlik donanımları da incelendi. Denetimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerince gerçekleştirilen denetimlerde, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servislerinin belgeleri kontrol edilerek güvenlik donanımları incelendi.

Denetimlerin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
