Giresun Alucra'da Okul Servisleri Denetlendi
Giresun'un Alucra ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından okul servisleri denetlendi. Taşımalı eğitim kapsamındaki servislerin belgeleri kontrol edilirken güvenlik donanımları da incelendi. Denetimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.
