Haberler

Giresun Alucra'da Okul Güvenliği ve Taşımalı Eğitim Toplantısı

Giresun Alucra'da Okul Güvenliği ve Taşımalı Eğitim Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Alucra ilçesinde, okul güvenliğinin artırılması ve taşımalı eğitimdeki sorunların çözümü için toplantı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Saraçoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya jandarma, emniyet ve belediye temsilcileri ile okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.

Giresun'un Alucra ilçesinde okul güvenlik tedbirleri ve taşımalı eğitime yönelik toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Saraçoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, jandarma, emniyet ve belediye başkanlığı temsilcilerinin yanı sıra okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.

Toplantıda, okulların çevrelerinde güvenliğin artırılması ile taşımalı eğitimde yaşanabilecek sorunlara ilişkin alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantının ardından öğrenci servislerine yapılan kontrollerde gerekli evrakların yanı sıra iç donanımlar incelendi, şoförlere uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu
Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde

Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.