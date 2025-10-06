Giresun Alucra'da Okul Güvenliği ve Taşımalı Eğitim Toplantısı
Giresun'un Alucra ilçesinde, okul güvenliğinin artırılması ve taşımalı eğitimdeki sorunların çözümü için toplantı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Saraçoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya jandarma, emniyet ve belediye temsilcileri ile okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.
Toplantının ardından öğrenci servislerine yapılan kontrollerde gerekli evrakların yanı sıra iç donanımlar incelendi, şoförlere uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel