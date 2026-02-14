Haberler

"Gilgameş Operası" AKM'de yeniden seyircilerle buluşacak

'Gilgameş Operası' AKM'de yeniden seyircilerle buluşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu 'Gilgameş Operası', Atatürk Kültür Merkezi'nde 18 ve 21 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak. Eserin yönetmenliğini Caner Akın üstlenirken, orkestrayı İbrahim Yazıcı yönetecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen ve geçen sezon beğeni kazanan "Gilgameş Operası", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Ahmed Adnan Saygun'un epik eseri, 18 ve 21 Şubat'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Caner Akın'ın teknoloji ile sahne tekniklerini harmanlayarak farklı bir rejiyle sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetecek.

Dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç'un üstlendiği temsilin, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını Aisha Hajiyeva, koreografisini Deniz Özaydın hazırladı.

İDOB Korosu'nu ise şef Paolo Villa yönetecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Çaykur Rizespor'dan başkentte muhteşem geri dönüş

Kazandım derken ne olduğunu anlayamadılar