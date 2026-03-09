TÜRGEV'den Malatya'da ramazana özel tasavvuf musikisi dinletisi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) Güzel İşler Fabrikası (GİF) Müzik Tasavvuf Korosu, ramazan ayına özel repertuvarı Malatyalılara sundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, GİF Müzik Tasavvuf Korosunca, 8 Mart akşamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde tasavvuf musikisinin seçkin eserleri seslendirildi.

GİF Vezneciler'de yürütülen çalışmalarla bir araya gelen koro, eğitim sürecinde öğrencilerle birlikte hicaz, suzinak, uşşak ve Hüseyni makamlarında birçok eser üzerine çalıştı.

Enstrüman çalan öğrencilerin de katılımıyla oluşturulan ekip, düzenli buluşmalarla tasavvuf musikisinin farklı eserlerini birlikte seslendirdi.

Çalışmaları kapsamında yalnızca ilahi ve tasavvufi eserleri seslendirmekle kalmayan koro, aynı zamanda tasavvuf geleneğinin önemli şahsiyetlerini anarak bu kültürün taşıdığı manevi mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Uzun süredir icra edilmeyen bazı eserler de yeniden yorumlanarak dinleyicilerle buluşturuldu.

Malatya'da sunulan dinletinin repertuvarı, ramazan ayının ruhuna uygun ilahiler ve toplumun yakından bildiği tasavvufi eserlerden oluşturuldu.

Program boyunca zaman zaman dinleyicilerin de eşlik ettiği eserler, ramazan akşamının huzurlu atmosferini yansıtan bir kültür buluşmasına dönüştü.

Tasavvuf musikisinin dingin ve manevi atmosferinin hissedildiği programla katılımcılara unutulmaz bir dinleti sunuldu.