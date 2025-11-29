Haberler

Giessen'de AfD Gençlik Teşkilatı Protesto Edildi

Güncelleme:
Almanya'nın Giessen kentinde binlerce kişi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin gençlik teşkilatının kuruluşunu protesto etti. Protestolar sırasında yollar kapatıldı ve polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Almanya'nın Giessen kentinde binlerce kişi aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin gençlik teşkilatının kuruluş toplantısını protesto ediyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, AfD gençlik teşkilatının kuruluşunu protesto etmek için binlerce kişi, sabah saatlerinde Giessen kentinde toplandı. Gün içinde 50 bin kişinin bu protestolara katılması bekleniyor.

Çok sayıda protestocu grup, toplantının yapılacağı fuar ve etkinlik alanı olarak kullanılan Hessenhalle salonuna giden yollarda oturma eylemleri ve gösteriler yaparak ulaşımı engelledi.

Mittelhessen Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, B49 kara yolunda 2 bin kişi yolu kapattı. Polis, yolun açılması için sözlü uyarılara yanıt vermeyen göstericilere karşı TOMA'larla müdahale etti.

Giessen kentinde de göstericiler birçok caddeyi kapattı. Burada da polis göstericilere karşı TOMA ve biber gazı kullandı.

Şehirdeki Krofdorfer Weg Caddesinde ise göstericiler bir otobüse kendilerini zincirle bağladı.

Giessen ana tren garı yakınında bazı protestocular ellerini caddedeki asfalta yapıştırarak eylem yaptı.

Protesto eylemleri kapsamında göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede de yaşanıyor.

Gösteriler nedeniyle AfD'nin "Generation Deutschland" (Almanya Nesli) ismi altında kuracağı yeni gençlik teşkilatı için düzenlenen toplantı öngörüldüğü saatte başlayamadı.

AfD'liler polis eşliğinde otobüslerle toplantının yapılacağı salona götürüldü.

AfD'nin "Junge Alternative" adlı önceki gençlik teşkilatı, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından "kesin aşırı sağcı" olarak sınıflandırılmıştı. Bu kararın ardından AfD, söz konusu gençlik teşkilatını feshetmişti.

Gün içinde gösterilerin devam etmesinin beklendiği Giessen kentinde yaklaşık 6 bin polis görev yapıyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay
title
