Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 3 Ölüm: İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden Açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te bir kadın ile 2 çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artışın tespit edilmediğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih'te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden anne ve iki evladına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Güner, "Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir." açıklamasını yaptı.