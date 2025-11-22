Haberler

Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki KYK yurtlarında akşam yemeğinin ardından 70 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde erkek ve kız öğrenci yurtlarında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'dan korkutan bir haber geldi. Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrencilerinin kaldığı yurtlarda akşam yemeğinin ardından 70 öğrenci, rahatsızlandı.

70 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Mide bulanması ve baş dönmesi şikayetleri görülen 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler, servise alınarak tedavileri başlatıldı. Tedavileri süren öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

