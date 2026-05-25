Gıda Mühendisleri Odası'ndan Kurban Bayramı'nda sıkı denetim çağrısı

(ANKARA) - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kurban Bayramında Tarım ve Orman Bakanlığı ile kamu kurumlarına kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini artırma çağrısında bulunarak, "Kurban Bayramı sürecinde görev alan kamu kurumlarının asli sorumluluğu, yurttaşların güvenilir gıdaya erişimini, çevre sağlığını ve toplum sağlığını koruyacak etkin kamusal denetim mekanizmalarını işletmektir" açıklamasını yaptı.

Odadan yapılan yaptığı yazılı açıklamada, hayvan sağlığından kesim hijyenine, soğuk zincirin muhafazasından pay edilen etlerin lojistik koşullarına kadar her aşamanın kamusal denetim altında tutulması gerektiği; altyapı yetersizlikleri ile denetim eksikliklerinin toplumsal sağlığı tehlikeye attığı ifade edildi.

Kurbanlık satış ve kesim alanlarında kamu kurumlarının tam kontrol sağlamasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, rapor belgeleri ve sağlık evrakı bulunmayan hayvanların satışına kesinlikle engel olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurbanlık hayvanların satış ve kesim süreçlerinde ilgili kamu kurumlarının kontrolü mutlaka sağlanmalı; küpesiz, sağlık raporu bulunmayan ve bulaşıcı hastalık şüphesi taşıyan hayvanların satışına izin verilmemelidir. Kesim işlemleri yalnızca yerel yönetimlerce belirlenmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen ruhsatlı alanlarda gerçekleştirilmelidir. Özellikle açık alanlarda, yol kenarlarında ve uygun olmayan ortamlarda yapılan kontrolsüz kesimler çevre kirliliğine, zoonotik hastalık risklerine ve ciddi gıda güvenliği sorunlarına yol açmaktadır."

"KIYMA HALİNDEKİ ETLER EN FAZLA 1-2 GÜN MUHAFAZA EDİLMELİDİR"

Kesim noktalarında görev alacak personelin hijyen eğitimi almasının ve ekipman temizliğinin önemine dikkat çekilen açıklamada, kesim sonrası etlerin uygun olmayan koşullarda poşetlenmesi ve sıcakta bekletilmesinin mikroorganizma gelişimini hızlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurban etleri parçalanmadan önce serin ortamda dinlendirilmeli, ardından uygun porsiyonlar halinde artı 4 derece buzdolabı sıcaklığında parça etler en fazla 3-4 gün, küçük parçalı ya da kıyma halinde ise en fazla 1-2 gün muhafaza edilmelidir. Daha uzun süreli saklamalarda ise soğuk zincir kırılmadan, porsiyonlara ayrılmış şekilde derin dondurucularda korunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Bayramın en önemli toplumsal yönlerinden birinin dayanışma ve et paylaşımı olduğunu aktarılan açıklamada, bu süreçte etlerin taşınma koşullarının ve dağıtım organizasyonlarının soğuk zincire uygun olması gerektiğini bildirdi.

"KAMU KURUMLARINI DENETİMLERİ ARTIRMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere görev ve sorumlulukları hatırlatıldı. Geçici çözümler yerine etkin denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarını, kurban satış ve kesim alanlarında denetimleri artırmaya, kayıt dışı ve kontrolsüz kesimlerin önüne geçmeye, ilgili teknik personel istihdamını güçlendirmeye, soğuk zincir uygulamalarını etkin şekilde izlemeye ve yurttaşları bilimsel bilgiler doğrultusunda bilgilendirmeye çağırıyoruz. Yerel yönetimlerin ise yeterli altyapıya sahip kesim alanları oluşturması, çevre ve halk sağlığını koruyacak önlemleri eksiksiz uygulaması, atık yönetimi süreçlerini etkin biçimde yürütmesi ve özellikle dar gelirli yurttaşların güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştıracak sosyal dayanışma mekanizmalarını güçlendirmesi gerekmektedir. Kurban Bayramı sürecinde görev alan kamu kurumlarının asli sorumluluğu; yurttaşların güvenilir gıdaya erişimini, çevre sağlığını ve toplum sağlığını koruyacak etkin kamusal denetim mekanizmalarını işletmektir. Bilimsel kriterlerden uzak, geçici çözümlerle yürütülen uygulamalar her yıl aynı sorunların tekrar yaşanmasına neden olmaktadır."

Kurban Bayramı sürecinde halk sağlığının korunabilmesi için bilimsel esaslara dayalı denetimlerin artırılması, meslek odalarının ve uzmanlık alanlarının sürece etkin biçimde dahil edilmesi ve yurttaşlarımızın hijyen ile gıda güvenliği kurallarına hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır.

Başta ülkemiz olmak üzere Kurban Bayramı'nı kutlayan tüm yurttaşlarımızın ve dünyanın farklı bölgelerindeki Müslüman toplumların bayramını kutluyor, sağlıklı, güvenli ve dayanışma ruhunun güçlendiği bir bayram diliyoruz."

Kaynak: ANKA