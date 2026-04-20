Kırşehir'de 'Gıda Güvenilirliği' konferansı düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Kırşehir'de "Gıda Güvenirliliği" konferansına katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gıda Güvenirliliği" konferansında konuşan Dilber, sadece insanların yediği değil, hayvanların yediği yemler ve bitkilerdeki hastalık yapan zararlı organizmaların mücadelesinden de sorumlu olduklarını söyledi.

Denetimleri yaparken en büyük güçlerinden birinin laboratuvar altyapısı olduğunu vurgulayan Dilber, "Sizi ilgilendiren konuları sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Cep telefonlarınızdan 'güvenilir gıda' yazıp indirdiğiniz uygulamadan ya da Bakanlık, e-Devlet ve internet üzerinden denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

Gıda üretim ve toplu tüketim iş yerlerinin kapısında karekod uygulamasını zorunlu hale getirdiklerini, içinde katkı maddeleri bulunabilecek tüm ürünleri denetlediklerini dile getiren Dilber, "Türkiye bal üretiminde dünyada 2. sırada, bu sırayı ve bununla meşgul olan vatandaşları korumak zorundayız. Avrupa'da ilk defa bal ürünleri ile ilgili, balın yanında propolis, arı zehri gibi ikincil ürünler için mevzuat çıkardık." diye konuştu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de tarımın ve üretiminin her zaman var olduğunu, sınırlı kaynakların doğru kullanılması kadar, gıdanın güvenilirliğinin de her geçen gün önemlinin arttığını söyledi.

Gıda tüketiminin bütün yönleriyle doğru devam etmesi gerektiğinin altını çizen Karahocagil, gıda güvenliği farkındalığının geleceğin konusu olduğunu, önemli birikim ve tecrübeleri bulunan Ziraat Fakültelerinin bakanlık yetkilileriyle yapacağı çalışmalarla bu alanda ciddi seviyelere ulaşmaya devam edeceğini ifade etti.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ise gıdanın, tarladan çatala yemeğe kadar tüm süreci içinde bulunduran gıdanın, güvenliğinin de bir o kadar hassasiyet taşıdığını vurguladı.