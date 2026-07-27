Bebekler İçin Tıbbi Mama Desteği: 2025'te 3,1 Milyar TL Ödendi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için, 2025 yılında 3,1 milyar TL'yi aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aile yapımızı ve bebeklerimizin sağlıklı gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. İnek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerimizin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar TL'yi aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Minik kalplerin daha sağlıklı ve güçlü bir geleceği için uygulamalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı