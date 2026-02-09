Haberler

GİBTÜ ile HAVELSAN arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, HAVELSAN ile stratejik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile üniversite-sanayi etkileşiminin güçlendirilmesi ve yerli teknoloji üretimine katkı sağlanması hedefleniyor.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma, bilişim ve siber güvenlik alanındaki öncü kuruluşlarından HAVELSAN ile imzalanan protokol kapsamında eğitim, Ar-Ge ve uygulamalı projelerle üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirmek ve yerli teknoloji üretimine katkı sağlamak hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Üniversite olarak bilimsel birikimimizi ve yetişmiş insan kaynağımızı ülkemizin stratejik sektörlerine entegre etmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. HAVELSAN ile kurduğumuz bu iş birliği, öğrencilerimizin sahaya dönük bilgi ve beceriler kazanmasına, akademisyenlerimizin milli teknoloji hedeflerine yönelik projeler üretmesine ve ülkemizin savunma sanayisindeki gücüne katkı sunmasına imkan sağlayacaktır. Bu protokol, üniversite-sanayi iş birliğinde örnek teşkil edecek nitelikte stratejik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, komuta-kontrol sistemleri, simülasyon teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmaların yürütülmesi planlanan protokol kapsamında, HAVELSAN bünyesinde görev yapan deneyimli uzmanların, ilgili lisans ve lisansüstü programlarda ders, seminer ve uygulamalı eğitim faaliyetlerine katkı sunması amaçlanıyor.

İş birliği ile öğrencilerin sektör toplantıları, iş başı eğitimleri ve gerçek projelerde aktif görev alarak mezuniyet öncesinde uygulamalı deneyim kazanmaları amaçlanan protokol ile ayrıca ulusal ve uluslararası fonlu projelerde ortaklıklar kurulması ve akademisyenlerimizin savunma, güvenlik ve bilişim teknolojilerine yönelik çalışmalara akademik destek sağlaması öngörülüyor.

HAVELSAN'da gerçekleştirilen toplantıya, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner ile akademisyenler ve diğer yetkililer katıldı.

