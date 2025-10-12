GGC'nin 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' sahiplerini buldu

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 39'uncusunu düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerine verildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Yardımcısı Muhammed Özyüksel, basın mensuplarının doğru bilginin insanlara aktarılması noktasında büyük emek sarf ettiğini söyledi.

Mesleğini icra ederken samimiyetini, özverisini ve hayatını ortaya koyan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Özyüksel, "İyi ki varsınız. İyi ki bizlere doğru bilgiyi aktarmaya gayret ediyorsunuz. Doğru bilgiyi doğru şekilde bizlere doğru araçlarla aktarmaya çalışıyorsunuz. Ben yöneticisi olduğumuz vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

GGC Başkanı Felat Bozarslan da gazetecileri yaptıkları çalışmalara teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl ödül törenimizi 1 Mayıs'ta geçirdiği bir rahatsızlık sonucu uzun süre tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz hepimizin değerli arkadaşı, kıymetlisi Ümit Özdal'ın adına atfettik. Kendisini buradan da bir kez daha rahmetle anıyorum. Anısını yaşatmaya devam edeceğiz."

Daha sonra farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

AA'ya 2 ödül

Yarışmada, "görüntü" dalında Anadolu Ajansından (AA) Rıdvan Korkulutaş, "Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı" haberinin görüntüsüyle, "dron" dalında da Osman Bilgin, "Kömür işçileri hem havanın hem ateşin sıcaklığıyla mücadele ediyor" haberinin görüntüsüyle mansiyon ödülü kazandı.

Özel ödüller

15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'e "GGC Özel Ödülü", toplumsal barışa katkısı nedeniyle "Jüri Özel Ödülü" vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder adına kızı Ceren Önder'e, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını dünyaya duyurmaya çalışırken görevleri başında şehit olan gazeteciler anısına da 30 muhabiri şehit olan, ofisi bombalanan El-Cezire'ye "Basın Özgürlüğü Ödülü" verildi.

Törende, Özdal'ın babası Salih Özdal'a plaketi Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker tarafından verildi.

Eker, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizi aynı zamanda hüzünlendiren bir gece. Bu gece rahmetli kardeşimiz Ümit Özdal'a atfedildi. Onu rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bütün gazetecilerimizin bu görevlerini sürdürürken çabalarını selamlıyorum." dedi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.