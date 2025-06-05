Gezi Parkı Tutuklusu Tayfun Kahraman'ı Ailesi Ziyaret Etti

(İSTANBUL) Gezi Parkı davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı, eşi Meriç Demir ve kızı Vera Kahraman, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Cezaevinde 8. bayram ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Meriç Demir Kahraman, ziyareti sonrasında, adalet çağrısı yaptı.

Meriç Demir Kahraman, kızı Vera ile birlikte Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki Gezi Parkı davası tutuklusu eşi Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Meriç Demir Kahraman, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kahraman, şunları kaydetti:

" Tayfun Kahraman'ın 1137 gündür Silivri Cezaevi'nde olması yanlış"

"5 Haziran 2025, Silivri, 163. görüş: Tayfun'dan herkese çok selam. Bugün 53. açık görüşümüzdü. 1137 gündür ayrıyız. Bu parçalanmış ailemizin Silivri'de geçirdiği 8. Bayram. Bugün çekilen bu fotoğrafta çok fazla şey yanlış; mekan yanlış, kişiler yanlış, zaman yanlış. Tayfun Kahraman'ın 1137 gündür Silivri Cezaevi'nde olması yanlış. Vera'nın 2.5 yaşındayken ayrıldığı babasının evdeki halini hiç hatırlamıyor olması yanlış.

Tayfun Kahraman tüm bu lehindeki hususların değerlendirilmediği, tanıklarının dinlenmediği, aleyhine ise tek bir somut bilgi veya belge sunulmamış bir yargılama sonucunda, daha önce aynı dosyadan beraat etmiş olmasına rağmen 'Cebir ve Şiddetle Hükümeti Devirmeye Teşebbüs' ettiği iddiasıyla tutuklu.

'Bir gün adaletle hükmetmek, altmış yıl nafile ibadetten hayırlıdır.'

Oysa, cebir yok. Şiddet yok. Hükümeti devirmeye teşebbüs yok. Biz bunu tüm Türkiye'ye belgeledik. Ama müddetnamesinde eşim Tayfun Kahraman eve 2041 yılında dönecek yazıyor. Vera 22 yaşındayken… Ayrı geçirdiğimiz 8. Bayram'ın arifesinde tüm Türkiye'nin vicdanına, Türkiye Cumhuriyeti iktidarına, tüm yetkililerine, tüm siyasilere, tüm hakimlere sesleniyorum; 'Bir gün adaletle hükmetmek, altmış yıl nafile ibadetten hayırlıdır.' (Hz. Muhammed s.a.v.) Herkese İyi Bayramlar…"