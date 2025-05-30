Gezi Eylemlerinin 12. Yıldönümünde Gözaltı ve Serbest Bırakılma

Gezi Eylemlerinin 12. Yıldönümünde Gözaltı ve Serbest Bırakılma
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İstanbul Üniversitesi'nde Gezi eylemlerinin 12. yıl dönümü anmasının ardından Vezneciler metro durağında gözaltına alınan 22 öğrenci serbest bırakıldı ancak yurt dışı yasağı ve haftada 3 gün imza verme şartıyla salındılar. Öğrencilerin arkadaşları, destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Gezi eylemlerinin 12. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nde yaptıkları anmanın ardından Vezneciler metro durağında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 22 öğrenci yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Öğrenciler haftada 3 gün imza verecek.

Dün İstanbul Üniversitesi'nde Gezi eylemlerinin 12. yıl dönümü nedeniyle anma açıklaması yapan öğrencilerden bir bölümü Vezneciler metro durağında gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 23 öğrenciden biri sağlık kontrolünün ardından serbest bırakılırken, diğerleri de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan 22 öğrenci yurt dışı çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı. Öğrencilere haftada 3 gün imza verme şeklide adli kontol tedbiri de uygulandı.

Gözaltındaki öğrencilerin arkadaşları sabah saatlerinde adliye önünde bir açıklama yapmış, "Yılmayacağız. Çünkü bu memlekete ve geleceğimize dair umutlarımızdan, hayallerimizden ve sorumluluğumuzdan vazgeçmiyoruz. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızı bir an olsun yalnız bırakmayacağız." demişlerdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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