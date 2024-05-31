Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümünde Taksim'de basın açıklaması yapılacak
Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı duyurulurken, İstanbul Valiliği metro seferleriyle ilgili kısıtlamaya gitti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.
(İSTANBUL) - Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı duyurulurken, İstanbul Valiliği metro seferleriyle ilgili kısıtlamaya gitti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, saat 15.00'ten itibaren Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.
Konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."