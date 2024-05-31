Üye Girişi
Haberler

Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümünde Taksim'de basın açıklaması yapılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı duyurulurken, İstanbul Valiliği metro seferleriyle ilgili kısıtlamaya gitti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.

(İSTANBUL) - Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı duyurulurken, İstanbul Valiliği metro seferleriyle ilgili kısıtlamaya gitti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, saat 15.00'ten itibaren Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Metro İstanbul Hacıosman İstanbul Kabataş Şişhane Taksim Politika Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title