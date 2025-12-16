"Gezen Sinema Tırı" Karlıova'da çocuklarla buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezen Sinema Tırı', Karlıova'da çocuklara ücretsiz sinema deneyimi sundu. Tır, 11 Mart İlkokulu’nun bahçesine yerleştirilerek öğrencilere film izleme imkanı sağladı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelene "Gezen Sinema Tırı", çocukları sinemayla buluşturdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", ilçeye geldi.
11 Mart İlkokulu'nun bahçesine konuşlandırılan tırda, film izleme imkanı bulan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel