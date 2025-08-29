Geyve'deki Fabrikada Yangın: 4 Bölüm Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın 6 bölümünden 4'ü tamamen kullanılmaz hale geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde polyester, boya, tekstil ve yastık üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı. 15 itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrikanın 6 bölümünden 4'ü tamamen kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Serhat YILMAZ/ SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
