Geyve'de Yol Kenarındaki Yangın Sürücüler Tarafından Söndürüldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sonucu ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, ormana sirayet etmeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

D-650 karayolunun Karaçam mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücüler araçlarından inerek yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
