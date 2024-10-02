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Geyve'de Yangın Korkusu: Üç Evde Hasar

Geyve'de Yangın Korkusu: Üç Evde Hasar
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde başlayan yangın, iki komşu evi de etkileyerek büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, however, iki çocuk evde mahsur kalarak kurtarıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan ardından iki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Paşa Sokak'ta yabancı uyrukluların ikamet ettiği K.B'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Evdeki kişiler tahliye edildi.

Yangın, bir süre sonra yanda bulunan S.T'ye ait iki katlı eve sıçradı. Burada mahsur kalan iki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İki evin çatısının çöktüğü yangında alevler, buradaki restore edilmiş iki katlı tarihi evin çatısına da ulaştı.

Geyve ve Pamukova itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa İtfaiye sakarya Güncel Yaşam Çocuk Geyve

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