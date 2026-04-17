Sakarya'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Orhaniye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 54 ALK 211 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
Haber verilmesine üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. (18) ile yanındakiler İ.A. (18) ve Ö.S. (18) sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş