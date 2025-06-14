Geyve'de TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Soğuksu Mezarlığı mevkisinde T.K. idaresindeki 34 FIK 220 plakalı tır virajı alamayarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel