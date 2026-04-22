Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 27 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 27 ruhsatsız av tüfeği ile birlikte birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silah kaçakçılığı"na yönelik çalışma yürüttü.

İlçede 2 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 27 yivsiz av tüfeği, 46 av tüfeği şarjörü, 9 optik hologram nişan aleti, 118 fişek ve 46 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan 2 kişiye, "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun" kapsamında 221 bin 265 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
