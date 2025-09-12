Haberler

Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Tutuklama

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof ve 1 yivli keskin nişancı tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı Y.G. tutuklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Y.G'nin (52) adresine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 yivli keskin nişancı tüfeği, 5 ruhsatsız av tüfeği, farklı ebatlarda 7 bin 618 mermi, 27 şarjör, 10 kama ve kesici alet, 23 ata lira altın ile silah yedek parça ve tamir kitleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
