Üye Girişi
Haberler

Geyve'de Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

Geyve'de Nehirde Erkek Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Sakarya Nehri'nde hareket etmeyen bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin 68 yaşındaki Recep Demir'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili jandarma ekipleri araştırma başlatırken, Demir'in 29 yaşındaki oğlu için de arama çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, nehirde erkek cesedi bulundu.

Kızılkaya Mahallesi'nde bir kişinin, Sakarya Nehri yüzeyinde hareketsiz bulunduğuna dair ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Recep Demir (68) olduğu tespit edildi.

Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Recep Demir ve oğlu Tevfik Can Demir'den (29) 16 Ekim'den bu yana haber alınamadığı bilgisine ulaştı.

Baba ve oğlu için ailesinin kayıp başvurusunda bulunmadığı ve borçlarının olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tevfik Can Demir için nehir ve etrafında arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

Yerel Haberler Recep Demir Güvenlik Jandarma Olaylar 3-sayfa sakarya Güncel Hukuk Yaşam Geyve

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ergenekon kumpas davası nedir? Ergenekon davası hangi yıl oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 17 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ile neden görüştü? Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli? Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu? Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.