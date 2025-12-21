Haberler

Sakarya'da panelvanla çarpışan motosikletteki genç hayatını kaybetti
Sakarya'nın Geyve ilçesinde motosiklet ile panelvan çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki Muhammet Avcı yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletteki 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde seyreden Y.İ.T. (18) idaresindeki 54 ALC 548 plakalı motosiklet, C.A. idaresindeki 53 HC 010 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Muhammet Avcı (17) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Y.İ.T. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Panelvan sürücüsü gözaltına alındı.

