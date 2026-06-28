Hıdırellez şenliğindeki traktör kazasında 4 kişi hafif yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Hıdırellez şenliğinde traktörün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma soruşturma başlattı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Hıdırellez şenliğinde traktörün katılımcılara çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hafif yaralandı.
Hacıosmanlar Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte B.Ş. (66) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu katılımcılara çarptı.
Kazada, sürücü ile N.T. (61), B.K. (61) ve 9 yaşındaki M.K. hafif yaralandı.
Vatandaşların araçlarıyla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş