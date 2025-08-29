Geyve'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bir boya fabrikasında saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Geyve ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikada bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı fabrikadaki yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
