Geyve'de Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, bir boya fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahaleye ediyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Geyve ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikada bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı fabrikadaki yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.